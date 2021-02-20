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Новости

Полицейские помогли забывчивой пенсионерке найти кошелек в Рубцовске

, ИА "Амител"
Женщина оставила аксессуар в аптеке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

70-летняя жительница Рубцовска поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поисках кошелька с деньгами, который она забыла в аптеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Заявительница призналась, что сама виновата в том, что невнимательно отнеслась к своему имуществу, но попросила полицейских помочь ей вернуть деньги, – уточнили в ведомстве. – В ходе работы по заявлению оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант полиции Вячеслав Дубров установил маршрут передвижения женщины и выяснил, что кошелек был оставлен заявительницей в одной из аптек города".

Забывчивой горожанке вернули потерянное. Все деньги были на месте. Пенсионерка особо отметила оперативность и ответственное отношение к делу полицейских.

Напомним, ранее сотрудники Госавтоинспекции помогли алтайскому дальнобойщику, который оказался один на один с заглохшим грузовиком на трассе в Коченевском районе Новосибирской области.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.02.2021 06:43
- гость -

А с ноги, в живот бабке не пробили , на прощанье

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