Полицейские помогли забывчивой пенсионерке найти кошелек в Рубцовске

70-летняя жительница Рубцовска поблагодарила сотрудников полиции за помощь в поисках кошелька с деньгами, который она забыла в аптеке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Заявительница призналась, что сама виновата в том, что невнимательно отнеслась к своему имуществу, но попросила полицейских помочь ей вернуть деньги, – уточнили в ведомстве. – В ходе работы по заявлению оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант полиции Вячеслав Дубров установил маршрут передвижения женщины и выяснил, что кошелек был оставлен заявительницей в одной из аптек города".

Забывчивой горожанке вернули потерянное. Все деньги были на месте. Пенсионерка особо отметила оперативность и ответственное отношение к делу полицейских.

Напомним, ранее сотрудники Госавтоинспекции помогли алтайскому дальнобойщику, который оказался один на один с заглохшим грузовиком на трассе в Коченевском районе Новосибирской области.