26 новых случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

26 новых случаев коронавируса выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Диагноз лабораторно подтвердили у семи жителей Чойского района, шести жителей Майминского района, пяти жителей Горно-Алтайска, двух жителей Улаганского района, двух жителей Усть-Канского района, двух жителей Усть-Коксинского района, одного жителя Турочакского района, одного жителя Чемальского района.

Таким образом, общее число заразившихся в Горном Алтае достигло 16 090 человек. Выздоровели 15 634 человека, из которых 53 пациента – за последние сутки.