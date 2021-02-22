"Я в восторге". Татьяна Навка отдыхает на Алтае

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прилетела отдохнуть в Республику Алтай. Судя по записям в ее Instagram, спортсменка находится на Телецком озере.

"Снежные горы, великолепные реки, могучая тайга – жемчужина Сибири, Его Величество Алтай!!! Как же здесь красиво!!! Прекрасная природа, Целебный край, Волшебная энергетика!!! Я в восторге!" – написала Навка.

На опубликованных в соцсети фото, видео и сториз супруга представителя Кремля гуляет по окрестностям озера, летает на вертолете и танцует под русские народные песни.

Татьяна Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. Является олимпийской чемпионкой (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), а также трехкратной чемпионкой Европы (2004-2006) и России (2003, 2004, 2006). В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова.