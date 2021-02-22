"Я в восторге". Татьяна Навка отдыхает на Алтае

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прилетела отдохнуть в Республику Алтай. Судя по записям в ее Instagram, спортсменка находится на Телецком озере.
"Снежные горы, великолепные реки, могучая тайга – жемчужина Сибири, Его Величество Алтай!!! Как же здесь красиво!!! Прекрасная природа, Целебный край, Волшебная энергетика!!! Я в восторге!" – написала Навка.
На опубликованных в соцсети фото, видео и сториз супруга представителя Кремля гуляет по окрестностям озера, летает на вертолете и танцует под русские народные песни.
Татьяна Навка родилась в 1975 году в Днепропетровске. Является олимпийской чемпионкой (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), а также трехкратной чемпионкой Европы (2004-2006) и России (2003, 2004, 2006). В 2015 году фигуристка вышла замуж за пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова.
Комментарии
"Татьяна Навка отдыхает на Алтае"
Чё, сильно устала?
Устала?
Надо писать не олимпийская чемпионка а жена Пескова
Сёмочка, в самом первом предложении ж написано
А где усатый нянь?
Молодец. Оценила красу природы Алтая.
В Altay Village отдыхает. Может себе позволить элитное место.
В Altay Village отдыхает. Может себе позволить элитное место.
В Altay Village отдыхает. Может себе позволить элитное место.
Что же ей в палатке отдыхать?
а кто она такая, что бы тратить свое драгоценное время на прочтение данной новости?
а, вспоминаю, гражданка США
22.02.2021 14:41
гость
Нет, конечно. Палатка - это для вас)
А что без усатого отдыхат? Или у него плотный график, как и у любителя аквадискотек?