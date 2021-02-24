Размер подъемных выплат молодым учителям увеличили еще в одном районе Алтайского края

Зональный район Алтайского края вошел в число муниципалитетов, которые увеличили размер подъемных выплат молодым учителям. С этого года сумма составляет 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

"В муниципалитете сложился комплекс мер, направленных на привлечение молодых специалистов в образовательные организации и их закрепление на местах трудоустройства", – рассказала глава районной администрации Татьяна Выставкина.

Кроме того, в рамках муниципальной программы "Развитие образования в Зональном районе Алтайского края" на 2015-2021 годы молодые педагоги каждый месяц получают компенсацию в размере трех тысяч рублей на аренду жилья.

В ведомстве подчеркнули, что подъемные выплаты в 2020 году увеличили на территории 78% муниципальных образований. При этом максимальный размер – 100-120 тысяч рублей – установили в Павловском, Залесовском и Курьинском районах.