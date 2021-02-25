Алтайские биатлонисты отметили 23 Февраля турниром в Белокурихе

Соревнования по биатлону, посвященные Дню защитнику Отечества, прошли 20 и 21 февраля в лыжно-биатлонном комплексе "Белокуриха-2". Организаторами соревнований стали компании агрохолдинг "Гудвилл", АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", АО "Курорт Белокуриха", а информационную поддержку оказал ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Соревнования в таком формате проводились впервые: ветераны были представлены четырьмя возрастными группами, самая старшая группа категории "Мастерс" проходила дистанцию классическим стилем. По словам организаторов гонки, именно с классики в 1958 году и начались первые соревнования по биатлону.

На старт спринтерской гонки вышли представители из городов Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай. Кроме биатлонистов возрастной категории "Мастерс", на старт вышли и действующие спортсмены, юноши и девушки 2002-2005 годов рождения.

Победу в своих возрастных категориях одержали Иван Лыжин из Барнаула, Олег Колосов из Анжеро-Судженска, Сергей Красный из Томска, Олег Полянский из Барнаула, а также Екатерина Богданова, Валерия Дмитриева, Тимофей Шилов, Александр Мозговой.

Призовой фонд для победителей и призеров учредил исполнительный директор агрохолдинга "Гудвилл" Геннадий Ильичев.

По словам председателя АКСОО "Союза ветеранов биатлона Алтая" Сергея Локтева, нынешние соревнования в очередной раз показали хороший уровень организаторов и качественную подготовку лыжной трассы. Сергей Локтев выразил благодарность председателю совета директоров АО "Курорт Белокуриха" Александру Бенграду, генеральному директору курорта Константину Ежову и директору лыжно-биатлонного комплекса "Белокуриха-2" Анатолию Ждановичу за подготовку и проведение соревнований.