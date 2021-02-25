Алтайские биатлонисты отметили 23 Февраля турниром в Белокурихе

Соревнования по биатлону, посвященные Дню защитнику Отечества, прошли 20 и 21 февраля в лыжно-биатлонном комплексе "Белокуриха-2". Организаторами соревнований стали компании агрохолдинг "Гудвилл", АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая", АО "Курорт Белокуриха", а информационную поддержку оказал ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".
Соревнования в таком формате проводились впервые: ветераны были представлены четырьмя возрастными группами, самая старшая группа категории "Мастерс" проходила дистанцию классическим стилем. По словам организаторов гонки, именно с классики в 1958 году и начались первые соревнования по биатлону.
На старт спринтерской гонки вышли представители из городов Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай. Кроме биатлонистов возрастной категории "Мастерс", на старт вышли и действующие спортсмены, юноши и девушки 2002-2005 годов рождения.
Победу в своих возрастных категориях одержали Иван Лыжин из Барнаула, Олег Колосов из Анжеро-Судженска, Сергей Красный из Томска, Олег Полянский из Барнаула, а также Екатерина Богданова, Валерия Дмитриева, Тимофей Шилов, Александр Мозговой.
Призовой фонд для победителей и призеров учредил исполнительный директор агрохолдинга "Гудвилл" Геннадий Ильичев.
По словам председателя АКСОО "Союза ветеранов биатлона Алтая" Сергея Локтева, нынешние соревнования в очередной раз показали хороший уровень организаторов и качественную подготовку лыжной трассы. Сергей Локтев выразил благодарность председателю совета директоров АО "Курорт Белокуриха" Александру Бенграду, генеральному директору курорта Константину Ежову и директору лыжно-биатлонного комплекса "Белокуриха-2" Анатолию Ждановичу за подготовку и проведение соревнований.
Комментарии
все жили в доме у локтева?
Локтев продолжает заниматься общественной деятельность и поддерживает и популизирует спорт, потому , что сам занимался и любит данный вид спорта и болеет им. А вы гость сколько км проехали в этом году и сколько соревнований организовали?
1231. Нам дерьмометам не до лыж.
Это все прекрасно: молодцы организаторы и спасибо Локтеву и предпринимателям, но почему по всей стране и не исключение на Алтае биатлоном и лыжным спортом занимаются слабо. Где учащиеся школ, лицеев и.т.? У нас шесть месяцев зима, а в школах нет спортивного инвентаря, нет уроков лыжной подготовки. Беда!
Да. с детскими лыжами в Барнауле совсем беда! Куда ребенка отдать в лыжную секцию, не знаю! Нет их.
Сами ходите и детей водите. Лыжня бесплатна, чай по выходным. Лыж в магазинах очень много.
Сами ходим и ребенка берем, но почему-то тех лыжников, которые где-то занимались в секциях, их сразу видно)) Они резко отличаются от чайников))
Секция биатлон есть на ул. Кутузова 10 А
25.02.2021 12:31
Антонио
Локтев продолжает заниматься общественной деятельность и поддерживает и популизирует спорт, потому , что сам занимался и любит данный вид спорта и болеет им. А вы гость сколько км проехали в этом году и сколько соревнований организовали?
у Локтева денех как амна за баней, а нам на какие шиши лыжы покупать? а?
и так весь лес вырубил с компанией, скоро весь снег удует от ветров не до биатлона
25.02.2021 14:46
стрелок
Секция биатлон есть на ул. Кутузова 10 А
а экипировку самим покупать?