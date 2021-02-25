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Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени пациентки

, ИА "Амител"
Теперь у женщины есть шанс на выздоровление
Фото: instagram.com/minzdravalt

Фото: instagram.com/minzdravalt

Алтайские онкологи спасли пациентку с огромным метастазом в печени. Достигнув размеров 25 на 20 сантиметров, новообразование занимало практически весь объем органа.

Как пишет пресс-служба регионального Минздрава, опухоль, которая изначально возникла в кишечнике, также проросла в надпочечник, диафрагму и нижнюю полую вену. Врачи решили выбрать редкую тактику liver first (печень вначале) и провести сначала резекцию метастаз, а после необходимого этапа восстановления – прооперировать первичную опухоль в кишечнике.

"Печень пациентки была уже на грани операбельности. Если бы мы сначала по стандарту оперировали кишечник, то упустили бы время, и единственно возможным вариантом лечения для пациентки осталась бы химиотерапия", – пояснил завотделением рентгенхирургических методов лечения краевого онкодиспансера Константин Мамонтов, который и проводил операцию.

Во время операции врачи удалили почти 80% печени, однако они считают, что пациентка имеет все шансы на компенсацию полноценной функциональности. На восстановление потребуется около двух месяцев, после чего больной проведут курсовую химиотерапию для снижения риска рецидива.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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