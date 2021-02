Арнольд Шварценеггер может сыграть злодея в новой части "Терминатора"

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли злодея в саге режиссера Джеймса Кэмерона о Терминаторе. Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

Источник полагает, что в основе такого решения может лежать коммерческий интерес, так как последние фильмы франшизы оказались провальными. Так, зрители подвергли критике фильм "Терминатор: темные судьбы".

Вполне возможно, что после неудачи проект ждет новая перезагрузка. Ранее издание We Got This Covered сообщило, что новая часть франшизы может стать хоррором.

Отметим, что на протяжении долгого времени Шварценеггер сражался на стороне добра в фильмах о Терминаторе. Однако поклонники киносерии помнят, что изначально – в первой части – актер играл безжалостного убийцу, которого отправили в прошлое, чтобы повлиять на судьбу человечества.