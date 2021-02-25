Четверг, 25 Февраль, 15:16

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,75
€ 89,67
-11°


4200902 +0
Обь
-16см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Арнольд Шварценеггер может сыграть злодея в новой части "Терминатора"

, ИА "Амител"
По предварительной информации, режиссер Джеймс Кэмерон готовится снять седьмую часть франшизы
Фото: klike.net

Фото: klike.net

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер может вернуться к роли злодея в саге режиссера Джеймса Кэмерона о Терминаторе. Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниел Рихтман.

Источник полагает, что в основе такого решения может лежать коммерческий интерес, так как последние фильмы франшизы оказались провальными. Так, зрители подвергли критике фильм "Терминатор: темные судьбы".

Вполне возможно, что после неудачи проект ждет новая перезагрузка. Ранее издание We Got This Covered сообщило, что новая часть франшизы может стать хоррором.

Отметим, что на протяжении долгого времени Шварценеггер сражался на стороне добра в фильмах о Терминаторе. Однако поклонники киносерии помнят, что изначально – в первой части – актер играл безжалостного убийцу, которого отправили в прошлое, чтобы повлиять на судьбу человечества.

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

25.02.2021 14:23
- гость -

Это уже совсем не годится! Одни президенты по 20 лет сидят и уходить не хотят, другие актёры...
Для справки в последнем боевике из всего двух злодеев Брюс Уиллис даже одного убить не смог Жалкое зрелище.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
15:02
Сибиряка оштрафовали за оправдание теракта в Новой Зеландии 0
14:55
Полицейские вернули барнаульской пенсионерке потерянную банковскую карту 1
14:44
Ученый оценил вероятность третьей волны ковида в России 1
14:31
Жителей Алтайского края оштрафуют за загнанную на дерево рысь 5
14:17
Арнольд Шварценеггер может сыграть злодея в новой части "Терминатора" 1
14:05
"Не место для праздников": глава Барнаула высказался о судьбе площади Сахарова 33
13:54
Житель Новосибирска врезался в автобус и погиб 1
13:40
"Здоровье крепкое". Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ходит в мороз без шапки 18
13:29
В Республике Алтай выявили еще 21 случай COVID-19 0
13:15
В МИД России заявили о необходимости бороться с долларом 16
13:04
Иностранца осудили за попытку продать килограмм героина в Барнауле 1
12:53
Энергетики рассказали о причинах мощного гула возле ТЭЦ в Барнауле 9
12:42
В ВОЗ назвали ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса 2
12:30
Пассажирский автобус вылетел на тротуар после ДТП в центре Барнаула 5
12:18
Алтайские биатлонисты отметили 23 Февраля турниром в Белокурихе 10
12:07
Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени пациентки 0
11:55
Эксперт рассказала, когда и как Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю 14
11:41
"Мемориал Рувима Кура": в Барнауле пройдет этап Кубка России по быстрым шахматам 0
11:28
Томенко попросит у Мишустина 100 млн рублей на дамбу в Алтайском крае 7
11:15
Более 43 тысяч человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 0
11:05
Жительница Новоалтайска получила четыре года за сбитого насмерть ребенка 22
10:53
Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя 8
10:40
Алтайские легкоатлеты завоевали две медали на первенстве России 1
10:22
Пьяный подросток сломал женщине ключицу в отделе полиции в Бийске 14
10:13
Франк анонсировал повышение цены за проезд, но без обновления транспорта 85
09:55
На Алтайский край надвигаются лютые морозы 13
09:42
Названые самые сложные для поиска работы профессии 10
09:28
Глава Барнаула рассказал о массовых отказах стать "строительным" вице-мэром 4
09:16
Алексеев день. Народные приметы и традиции 25 февраля 0
09:04
Живая "запрещёнка": каких экзотических животных в России незаконно держать дома? 0
08:52
Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае 9
08:40
Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле 2
08:28
"Рынок отреагировал". В пригороде Барнаула массово продают земли под коттеджные поселки 19
08:15
Сила света: как победить рак и предраковые состояния, омолодить женскую интимную зону 0
08:02
Барнаульское ТСЖ оштрафовали за несвоевременную очистку двора от снега 8
07:48
"Был бы белой куропаткой": Алексей Эбель рассказал, от каких проблем спасет наука о птицах 2
07:33
"Если народ попросит". Алтайская "шпионка" Бутина готова пойти на выборы в Госдуму 46
07:16
Ура, каникулы. Список стран, куда уже сегодня могут отправиться россияне на отдых 4
07:01
Ученый назвал категорию людей, для которой наиболее опасны изменения погоды 0
06:46
"Неправда". Мама Вари Голошубовой опровергла информацию о 13 ранах, нанесенных дочери 11
06:32
Крадущийся соболь, ревущий бык. Алтайский заповедник показал новые кадры фотоловушек 1
06:17
"В России нет политзаключенных, в отличие от Запада". Бутина о митингах оппозиции 23
06:03
До -7 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 февраля 0
23:39
Такой день. Смерть пострадавших работников бийской ТЭЦ и сани Сталина в Барнауле 0
23:06
Пьяный барнаулец украл горные лыжи у туристки из Новосибирска 1
22:34
Американский чиновник собирается запретить игру GTA 0
22:06
16-летний подросток похитил телефон у знакомого в Алтайском крае 1
21:33
Путин заявил об абсурдных теориях заговора против российской медицины 14
21:05
127 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 25 февраля 1
20:33
В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.