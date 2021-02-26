Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Число жертв коронавируса в мире с начала пандемии достигло 2 500 770 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Больше всего умерших от COVID-19 зарегистрировали в США (506 тыс. человек), Бразилии (249 тыс.) и Мексике (182 тыс.). Следом идут Индия (156 тыс.) и Великобритания (122 тыс.). При этом общее число выявленных случаев коронавируса в мире составляет 112,7 млн.

Напомним, накануне в России зафиксировали 11 198 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,2 млн человек, выздоровели 3,7 млн, скончались 84,8 тысячи пациентов.