Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона

Число жертв коронавируса в мире с начала пандемии достигло 2 500 770 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Больше всего умерших от COVID-19 зарегистрировали в США (506 тыс. человек), Бразилии (249 тыс.) и Мексике (182 тыс.). Следом идут Индия (156 тыс.) и Великобритания (122 тыс.). При этом общее число выявленных случаев коронавируса в мире составляет 112,7 млн.
Напомним, накануне в России зафиксировали 11 198 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,2 млн человек, выздоровели 3,7 млн, скончались 84,8 тысячи пациентов.
Комментарии
Каждой стране по бомбе в китайцев бросить и прекратят косоглазые изобретать куринный, свинячий, чинушачие... гриппы, атепичные пневмании, короны и прочую заразу по сокращению населения
Вот она! Пандемия!!!
Горы трупов на улицах! Не успеваем хоронить, а люди все падают и падают без чувств прям на землю... Как в роликах из Китая конца 2019 года!?
Блин, это даже не эпидемию не тянет уже!?!?
Куриный, свиной и т.д., это была борьба с личными хозяйствами в пользу торговых сетей. Тех кто в деревне сейчас хоть какую-то живность выращивают, можно по пальцам пересчитать. Захотел есть, иди в магазин! А то что последнее время происходит это уже откровенная практика заговора! Против людей.