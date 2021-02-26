Страхование жизни, здоровья и имущества: зачем нужно и как выбрать подходящий вариант

Даже если вы не занимаетесь экстремальным спортом и не рискуете жизнью ежедневно, присмотритесь к программам страхования. Финансовая стабильность начинается с ежедневной заботы и внимательного отношения к себе, близким и собственному имуществу.

Автомобилисты, например, могут застраховаться от риска аварий. Работающий человек – от безработицы или банкротства, а пенсионер – от заболеваний. Можно застраховать дом или любое другое имущество. А подобрать лучший для себя вариант страхования можно на сайте "Страховка.Ру".

ОСАГО

Обязательный для владельца автомобиля полис ОСАГО может стоить дороже или дешевле. Он предполагает страховую выплату до 500 тысяч рублей. Купить его можно на год, сезон или несколько дней. Цена зависит от водительского стажа, марки автомобиля, года производства, страховой истории, а также от тарифов страховщика.

Узнать цены можно прямо сейчас на https://strahovka.ru/e-osago/barnaul. Получить ОСАГО можно по электронной почте – это разрешено и законно. Электронная подпись защищает файл. Страховку можно проверить на подлинность в РСА. Полученный электронный документ нужно распечатать и возить вместе с другими документами на автомобиль.

Страхование за рубежом

Отправляясь за границу, важно застраховать жизнь и здоровье. Пакуя чемоданы, конечно, не хочется думать о плохом. Но, перестраховавшись, вы избавите себя от лишних опасений, которые могут испортить поездку.

Страхование имущества

Квартиру, дачу, фамильные драгоценности стоит застраховать от кражи, порчи, пожара, затопления. Так вы обезопасите себя от крупных убытков в случае несчастья. Заказанная своевременно страховка станет гарантией материального благополучия.

Страхование от несчастного случая

Всегда есть вероятность получить травму в быту, на работе или на улице. Поэтому стоит застраховаться и в случае чего получить денежную компенсацию, чтобы снизить степень негативных последствий.