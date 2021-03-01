Посещаемость "Сибирской монеты" выросла на 20% в "пандемийный" год

Игорную зону "Сибирская монета", которая расположена в Алтайском крае, в 2020 году посетило на 20% человек больше, чем в 2019-м.

"Все идет как запланировано. В прошлом году прирост посещаемости около 20%. Полтора месяца были закрыты на карантин, а по году все равно прирост", – рассказал "Ъ-Сибирь" один из инвесторов проекта Алексей Сакварелидзе.

При этом он не уточнил, сколько именно человек побывали в алтайском казино. При этом, по данным краевого управления туризма, в 2019 году "Сибирскую монету" посетили около 140 тыс.человек. Соответственно, предположительно, в 2020-м там побывали порядка 170 тыс.

Напомним, сейчас в "Сибирской монете" работает одно казино – Altai Palace. Сама игорная зона расположена в 280 км от Барнаула, примыкая к турзоне "Бирюзовая Катунь".