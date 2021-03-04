Психически больного жителя Алтайского края осудят за убийство престарелой матери гирей

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 47-летнего жителя Бийска. Психически нездоровый мужчина при помощи гири убил собственную мать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ранним декабрьским утром 2020 года. Находясь в своей квартире, психически нездоровый горожанин "нанес множественные удары руками, ногами и гирей своей престарелой матери". От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Во время предварительного следствия психиатрическая экспертиза установила, что злоумышленник невменяем. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд для рассмотрения.