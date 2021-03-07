Правительство упростило использование маткапитала для улучшения жилищных условий

Правительство упростило правило, позволяющее направлять материнский капитал на улучшение жилищных условий. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о тех случаях, когда материнский капитал направляют на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно будет представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности, пишет РИА Новости.

Также в правительстве напомнили, что с апреля 2020 года заявки на маткапитал подавать не нужно.

Ранее стало известно, что за 14 лет действия программы почти 50 тысяч жителей Барнаула получили материнский капитал. Общая сумма выплат составляет 17 млрд рублей, а с начала 2021 года семьи успели получить 886 сертификатов.