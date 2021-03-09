В ночь на 10 марта на улицы Барнаула выведут почти 100 единиц снегоуборочной техники

В ночь на 10 марта на дороги Барнаула выведут 96 единиц снегоуборочной техники, четыре из которых — наемные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Планируется вывоз снега с участков улиц Балтийской от Ускова до Попова, Попова от Балтийской до Власихинской, Юрина, 8 марта, переулка Пожарного", — рассказали в городской администрации.

В работах задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

Ранее сообщалось, что на территории большинства районов Алтайского края в марте сохранится зимний режим погоды, но будет теплее обычного. Кроме того, месяц ожидается довольно снежным.