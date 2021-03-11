Более 140 учеников барнаульской школы № 128 обратились к медикам с отравлением

144 ученика барнаульской школы № 128 обратились к врачам с симптомами отравления за последнюю неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Тем временем прокуратура Алтайского края организовала проверку исполнения законодательства при организации питания школьников после сообщений в СМИ. По информации ведомства, пока известно только об одном обратившемся в медучреждение ребенке. Госпитализация ему не потребовалась.

Как отмечает пресс-служба ведомства, к проведению проверки привлечены работники контролирующих органов в сфере питания несовершеннолетних. Они оценят качество еды и питьевой воды в школе.

Напомним, что о массовом недомогании учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Директор школы Евгений Кочетков отметил, что ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет. В случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.

В образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также проведут отбор проб воды, смывы с поверхностей, проверят продукты.