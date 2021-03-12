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Сибиряк пригласил Путина на свадьбу и получил подарок от ОНФ

, ИА "Амител"
Молодожёнам подарили путевку в Сочи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Новосибирской области Николай Хворостяной пригласил на свадьбу президента России Владимира Путина, но президент не приехал, сообщает "Московский комсомолец".

Зато молодожёны получили неожиданный и щедрый подарок от Общероссийского народного фронта (ОНФ) – путёвку в Сочи.

Отметим, что Хворостяной однажды уже общался лично с президентом, когда позвонил на прямую линию и пожаловался, что после выпуска из детдома не может найти работу из-за отсутствия прописки.

Проблемой сибиряка прониклись в том числе и в ОНФ. Активисты помогли Хворостяному оформить необходимые документы и встать в очередь на жильё.

Молодой человек встал на биржу труда, купил девушке кольцо и сделал ей предложение. Свадьба состоялась 11 марта.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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