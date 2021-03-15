Полиция рассказала о всплеске мошенничеств при приёме на работу

Московская полиция предупредила россиян о всплеске мошенничеств на сайтах бесплатных объявлений и в группах с предложениями о работе. Такие площадки позволяют злоумышленникам раствориться среди честных работодателей и спекулировать на желании россиян найти хорошее рабочее место.

Как передаёт ТАСС, мошенники за вознаграждение обещают передать контакты прямого работодателя, однако после того как требуемая сумма к ним поступает, аферисты перестают выходить на связь. Поэтому в полиции призвали внимательно относиться ко всем публикуемым предложениям.

В ведомстве подчеркнули, что кадровые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование, однако вознаграждение они получают от организаций, а не от соискателей.