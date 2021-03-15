Алтайские чудо-женщины. Как в Барнауле прошёл чемпионат по бодибилдингу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошёл 14 марта в концертном зале "Сибирь" в Барнауле. На турнир приехали 70 спортсменов, в том числе многократные призёры чемпионатов мира, Европы и России. Общий призовой фонд для победителей соревнований составит 125 тысяч рублей.

Первое место среди женщин в категории мастеров заняла Нина Алексеева из Алтайского края. Лучшей фит-моделью жюри выбрало Елену Александрову. Чернов Роман стал лидером в категории с нарушением ПОДА. Антон Подкользин – абсолютный чемпион в категории "пляжный бодибилдинг". В классическом бодибилдинге равных не было Артёму Андрееву. В бодифитнесе победа досталась Юлии Владынцевой.



О том, как прошёл чемпионат, – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной, которая несколько часов наблюдала за красивыми и накачанными фигурами.