Алтайские чудо-женщины. Как в Барнауле прошёл чемпионат по бодибилдингу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошёл 14 марта в концертном зале "Сибирь" в Барнауле. На турнир приехали 70 спортсменов, в том числе многократные призёры чемпионатов мира, Европы и России. Общий призовой фонд для победителей соревнований составит 125 тысяч рублей.
Первое место среди женщин в категории мастеров заняла Нина Алексеева из Алтайского края. Лучшей фит-моделью жюри выбрало Елену Александрову. Чернов Роман стал лидером в категории с нарушением ПОДА. Антон Подкользин – абсолютный чемпион в категории "пляжный бодибилдинг". В классическом бодибилдинге равных не было Артёму Андрееву. В бодифитнесе победа досталась Юлии Владынцевой.
О том, как прошёл чемпионат, – смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной, которая несколько часов наблюдала за красивыми и накачанными фигурами.
Комментарии
Слава богу, одумались и нет этих перекачанных монстров с обложки пластинок группы Iron Maiden....
а у телочек титьки точно родные? или импланты?
Амик, а можно мужланов убрать , а телочек добавить? Спасибо.
Все равно как в песне: - ты агрегат Дуся!
15.03.2021 12:28
- гость -
Амик, а можно мужланов убрать , а телочек добавить? Спасибо.
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Пусть будут. Мне как женщине приятнее на мужские зады смотреть, чем на женские части тела.
15.03.2021 12:29
гость
Все равно как в песне: - ты агрегат Дуся!
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Ничего подобного. Приятные подтянутые тела. Особенно приятно, что перестали перекачивать мышцы, т.е. выглядят вполне естественно.
15.03.2021 12:42
- гость -
Лучше на переды смотрите.
У мужчины тигр как живой. Аж страшно стало.
15.03.2021 12:48
- гость -
"Кивнул" вам ?
15.03.2021 12:45
Гость
Лучше на переды смотрите.
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Если вам лучше, смотрите на переды. Мне зады больше нравятся.
Женские? И переды и зады смотрю-как мужчине есть интерес. По мужским-не мой профиль.