Моргенштерн устроился на работу в "Альфа-Банк"

Рэпер Моргенштерн стал сотрудником "Альфа-Банка". Специально для него придумали должность директора по работе с молодёжью, пишет РБК.

"Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты", – рассказал представитель банка.

Отмечается, что исполнителю поставили конкретную цель – привлечь 100 тысяч новых клиентов. При помощи первого рекламного ролика с участием рэпера в банк уже пришли 25 тысяч человек.

В банке Моргенштерна назвали "самым неоднозначным маркетологом" страны.

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн не получал фиксированного гонорара за работу "Клип за 10 лямов" в поддержку "Альфа-Банка".