В Сибири успешно завершили поиски охотников, которые пропали почти полгода назад

Полицейские в Иркутской области помогли доставить домой двух охотников, которые почти полгода назад ушли на промысел, но не смогли вернуться из-за того, что в реке поднялся уровень воды. Об этом пишет ТАСС.

"Операция по обнаружению и эвакуации из отдалённого участка леса двух охотников, о судьбе которых ничего не было известно несколько месяцев, завершена в Приангарье. <…> На аэролодке они были доставлены домой. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает", – рассказали в региональном МВД.

Охотники рассказали, что сначала один из них заболел, а затем поднялась вода. Самостоятельно выбраться они не могли, а в месте, где застряли мужчины, нет сотовой связи.

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