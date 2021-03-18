Любой товар за 1 рубль: "Галамарт" открывает новый магазин в Бийске

Новый магазин "Галамарт" открывают в Бийске 21 марта. Покупателей сразу ждут скидки на популярные товары. Так, с 21 по 26 марта электрический чайник можно будет купить за 249 рублей, литую сковороду – за 449 рублей, видеорегистратор – за 699 рублей, блендер – за 399 рублей, фен – за 499 рублей.

Кроме того, 27 марта любой второй товар в чеке обойдётся покупателям в 1 рубль. В этот день можно обновить домашний интерьер, не обращая внимания на цены: мультиварки, тёплые пледы, блендеры, посуда – акция распространяется на весь ассортимент.

В "Галамарте" более семи тысяч товаров для дома и дачи: инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Здесь вы найдёте массу идей как преобразить кухню, гостиную или спальную комнату. Цены в магазине доступные, и, кроме того, регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

"Галамарт"

Адрес: г. Бийск, ТЦ "Мария Ра", ул. Вали Максимовой, 88, 2 этаж.

Часы работы: 09:00-20:00

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