На пособия молодым учителям в Алтайском крае выделили 16 миллионов рублей

80 молодых учителей ежегодно получают единовременное пособие из краевого бюджета по программе "Развитие образования в Алтайском крае". На эти цели выделяют 16 млн рублей.

В региональном Минобрнауки отметили, что эта мера направлена на омоложение педагогического состава. Все получатели работают в сельских малочисленных школах.

"Денежное пособие для выпускников организаций высшего образования составляет 250 тысяч рублей, для выпускников профессиональных образовательных организаций – 170 тысяч рублей. Средства выплачивают по результатам конкурсного отбора. Рассматривая кандидатов, учитывают средний балл диплома, численность учащихся в школе, размер педагогической нагрузки по полученной специальности выпускника", – говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России. А также призвала обозначить официальный правовой статус молодого педагога: выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ.