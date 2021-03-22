Слухи о смерти бывшего алтайского вице-губернатора оказались фейком

Слухи о смерти экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности, рассказали "Политсибру" в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В ведомстве заверили, что бывший чиновник жив и продолжает отбывать наказание в колонии.

Напомним, в марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске.

В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета. Как изменилась жизнь бывшего чиновника в колонии, Денисов рассказал amic.ru в эксклюзивном интервью.