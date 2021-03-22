В Бийске пенсионерка ушла из дома и забыла, где живёт

Пожилая жительница Бийска вышла из дома и не смогла самостоятельно вернуться назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Неравнодушные местные жители попытались помочь 67-летней пенсионерке найти дорогу домой, но она не помнила ни своего адреса, ни фамилии. Горожане попросили помощи у полицейских.

"В разговоре с пожилой женщиной сержанту полиции Роману Шеметову удалось выяснить только её имя. А так как она переехала в этот район совсем недавно, то свой адрес не помнила, – уточнили в полиции. – Правоохранители установили прописку бийчанки и доставили по месту проживания. Дома заблудившуюся пенсионерку уже ждал взволнованный муж".

Полицейские обратились к жителям Алтайского края с призывом не проходить мимо заблудившихся людей. О них следует сообщать в полицию, и правоохранители придут на помощь. Родственникам людей, страдающих потерей памяти, рекомендуют вкладывать им в карман листок с его данными и адресом проживания.