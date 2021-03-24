Мошенник похитил у жительницы Бийска более 400 тысяч рублей

Неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка похитил у 57-летней жительницы Бийска крупную сумму денег. Горожанка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Позвонивший женщине незнакомец доложил, что злоумышленники подали от её имени заявку на кредит и пытаются снять со счёта деньги. Заботливый лжебанкир сразу же заверил, что ситуацию можно обратить в свою пользу.

Для этого, с его слов, необходимо было оформить максимальный заём и через банкомат перевести всю сумму на безопасный счёт. Так женщина и поступила. В итоге она лишилась 410 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.