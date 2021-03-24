Мошенник похитил у жительницы Бийска более 400 тысяч рублей

Неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка похитил у 57-летней жительницы Бийска крупную сумму денег. Горожанка обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Позвонивший женщине незнакомец доложил, что злоумышленники подали от её имени заявку на кредит и пытаются снять со счёта деньги. Заботливый лжебанкир сразу же заверил, что ситуацию можно обратить в свою пользу.
Для этого, с его слов, необходимо было оформить максимальный заём и через банкомат перевести всю сумму на безопасный счёт. Так женщина и поступила. В итоге она лишилась 410 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты
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сам факт, что вы не даете прокомментировать новость говорит о том, что это враньё чистой воды