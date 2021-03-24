Житель Твери уже три месяца не забирает лотерейный выигрыш в 335 млн рублей

Житель Твери выиграл 335 млн рублей в лотерее "4 из 20". Произошло это ещё в декабре 2020 года, однако за деньгами победитель до сих пор не обратился.

Как сообщает РИА Новости, известно, что тверяк купил билет за 200 рублей в одном из отделений "Почты России". Точная сумма выигрыша – 334 883 756 рублей. С этой суммы необходимо будет заплатить налог в размере 13%.

У победителя ещё есть время забрать деньги. Приз сохраняется 195 дней с момента выигрыша, а потом с дополнительными документами – ещё в течение трёх месяцев. Если тверяк так и не обратится за деньгами, то приз уйдёт в бюджет государства.

Напомним, ранее жительница Барнаула выиграла в лотерею загородный дом. Счастливый билет женщина купила во время прогулки с сыном.