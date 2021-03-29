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"Наигрались и бросили": почему барнаульцы сдают непослушных енотов в зоопарк?

, ИА "Амител", Полина Жданова
Для любителей экзотики становится неожиданностью то, что еноты не такие милые, как им сначала показалось

Еноты-отказники барнаульского зоопарка / Фото Екатерины Смолихиной

В барнаульском зоопарке с каждым годом увеличивается количество енотов. И нет, дело не в плодовитости этих животных. Насмотревшись в соцсетях роликов про забавных енотов-полоскунов, жители города стали заводить эти милых экзотов дома. Но совершенно не задумались об особенностях содержания диких зверей в типовых российских квартирах. Когда необычные питомцы подрастают, хозяева не могут справиться с их буйным нравом и обращаются в зоопарк с просьбой забрать хулиганов. Руководство зоопарка жалеет енотов и, конечно, принимает их к себе. Так, в одном вольере поселились уже восемь особей. Корреспонденты amic.ru Полина Жданова и Екатерина Смолихина сходили в зоопарк, поиграли с енотами-полоскунами и узнали, почему стоит сто раз подумать, прежде чем завести этого милого зверя с глазками-бусинками.

Толстячок Сэм

Сэм сразу привлекает внимание гостей зоопарка – и мы тоже заметили его первым. Из восьми живущих в вольере енотов он – самый пухленький и ласковый. Сэм любит сидеть на руках у сотрудников зоопарка, есть прямо из рук и общаться с людьми. А вот контакт с сородичами у него никак не ладится.

Всё дело в том, что Сэм привык жить с человеком, а не с себе подобными. С другими енотами он познакомился только в зоопарке, прожив два года в обычной барнаульской семье (а туда он попал совсем крошечным – из зоомагазина). После очередной хулиганской выходки толстячка посадили в переноску и привезли в зверинец, сославшись на внезапную аллергию у детей. Так Сэм поселился в вольере, где уже жили семь других енотов-полоскунов. Первое время зверёк испытывал сильный стресс от разлуки с любимой семьёй и не сразу приспособился к новой жизни.

"Наш Сэм очень ручной, ориентирован на человека. Первое время он был очень потерян среди сородичей, потому что привык жить в семье. Сейчас он уже немного адаптировался к жизни в стае, начал контактировать с другими енотами. Но обычно он держится от них подальше и повыше", – рассказали amic.ru в зоопарке.

Толстячку Сэму тяжело выживать в обществе собратьев, которые дерутся за еду и воду и воюют за самое удобное место для ночлега. Ему привычнее играть с людьми, нежели соревноваться за место лидера с другими особями. В зоопарке говорят, что Сэм не умеет доминировать и конкурировать, однако именно он проверил у нас все карманы и съел заготовленный для стаи енотов виноград.

"Заводят их как игрушку, а потом просят забрать"

Было бы не так грустно, если бы история енота Сэма оказалось единичным случаем. Но это уже не первый раз, когда животное приносят в зоопарк с просьбой его забрать. Шесть из восьми живущих в вольере особей – отказники, которые изначально были любимыми питомцами в семьях. Пару енотов передали из контактных зоопарков, когда они массово закрывались по стране во время пандемии. Остальные полоскуны – некогда домашние и совсем ручные.

"Пару раз нам приносили енотов всей семьёй. Дети плакали, им было жалко отдавать питомца. Но взрослые оставались непреклонны, так как не смогли справиться с такой большой ответственностью, как енот", – рассказал amic.ru заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарёв.

Часто мысли об ответственности отодвигаются на второй план, когда человек впервые видит енота. Эти милейшие на вид создания очаровывают своей неуклюжестью и блеском глаз-бусинок. Некоторые, влюбившись в полоскунов, покупают их сами. Но чаще всего живую экзотику любят дарить на праздники, рассказали в зоопарке. Однако со временем владельцы начинают понимать, что енот – это не только милое существо. При неправильном взаимодействии проживание в одном доме с этим питомцем превращается в серьёзную проблему.

Еноты-полоскуны очень активны и много хулиганят, если им скучно. Они часто мешают спать по ночам и грызут мебель, срывают обои – в общем, не дают владельцам расслабиться. И зачастую именно из-за погромов в доме хозяева отдают енотов профессионалам (хорошо, хоть не выкидывают на улицу – вздыхают в зоопарке).

"Очень плохо, что мы до сих пор заводим животных исключительно для своего удовольствия. Нам отдают не только енотов, в зоопарке живут ещё и лисы-отказники и другие звери. Было бы не так грустно, будь они из передвижных и контактных зоопарков – но нет, в большинстве своём это животные из семей. Люди наигрались и звонят: заберите, пожалуйста, они нам надоели", – возмущённо продолжил Александр Чеботарёв.

Раньше енотов-отказников в зоопарке было ещё больше, но несколько особей пристроили в другие зверинцы. Однако количество осиротевших енотов в Барнауле всё равно не уменьшается. Сейчас в вольере только восемь полоскунов – но учитывая плодовитость этих зверьков, рано или поздно они обзаведутся потомством, что превратит клетку с енотами в питомник.

Животные не для квартиры

В зоопарке убеждены, что енотов, лис и любых других диких животных нельзя позволять заводить как домашних питомцев. Сейчас закон, возбраняющий покупать экзотов для домашнего содержания, распространяется только на ограниченное число видов – в основном ядовитых или хищных, которые могут навредить человеку. Конечно, маловероятно, что вы мечтаете завести на заднем дворе слона или жирафа, но узнать, каких ещё экзотических зверей недопустимо держать дома, читайте здесь.

"И всё равно заводят тигров, львов, крокодилов. Обеспеченные люди дарят друг другу экзотические подарки, не заботясь о том, как этому подарку жить в неволе дальше, кто будет за ним ухаживать и какое его ждёт будущее. Мы бы настояли, если честно, запретить покупать как домашних питомцев енотов, лис, волков и других животных, в первую очередь для блага самих зверей", – отметили в зоопарке.

На сегодняшний день ситуация с енотами иная: покупать и содержать их дома законно, хотя они и относятся к диким животным. Но всё же, предостерегают зоологи, стоит подумать очень хорошо, прежде чем заводить енота, особенно в квартире. И на это есть несколько причин.

Первое.  Не поддаются дрессировке.

Енот – это не собака и воспитать его почти невозможно. На первом месте – инстинкты. И хозяевам придётся под них подстроиться. Полоскуны требуют много пространства, поэтому идеально содержать их в частном доме с вольером, чтобы они не крушили квартиру.

Второе. Енот будет гулять там, где хочет и когда хочет.

Еноту нужно предоставить свободу действий. Даже если его желание прогуляться появится глубокой ночью – а чаще всего так и получается, потому что в природе они охотятся в тёмное время суток. Сопровождать свои ночные вылазки питомец будет шуршанием, скрипом и даже лаем. Поэтому есть вероятность, что вы не будете высыпаться.

Третье. Они утопят ваш телефон в унитазе.

Полоскунам нужно внимание. Очень много. Иначе они начнут хулиганить. Еноты очень любят воду и водные процедуры. Они готовы выстирать не только ваши футболки, но даже часы, телефоны, провода и многие ценные вещи (всё, что плохо лежит). И вместо тазика он с удовольствием использует унитаз в качестве водоёма. Либо от скуки погрызёт всю мебель и технику.

Четвёртое. Проблемы с агрессией.

Еноты – агрессивные животные, несмотря на их милый внешний вид. Они могут нападать и кусать хозяина и всех, кто попадается им на пути. При этом перевоспитать вредного енота почти невозможно. А ещё полоскуны не любят других животных, поэтому либо придётся выбирать между котами, собаками и енотом, либо постоянно разнимать драки, которые злой енот будет затевать с другими питомцами.

Пятое. Он может пообедать вашей кошкой. 

В первую очередь, енот-полоскун – хищник. Поэтому он может задавить вашего хомяка, кошку и даже некрупного пса. А потом съесть, потому что временами он нуждается в белковой пище. И такие случаи происходили не раз – енот достаточно силён и проворен, чтобы убить всех животных в доме, если они ему не угодят.

Шестое. Инфекции.

Енот может переносить различные инфекции, его укусы и царапины могут быть опасны. Даже если вы нашли с полоскуном общий язык и горячо любите своего питомца, помните: он тоже может заболеть, а лечить его очень дорого. А возьмётся за это не каждый ветеринар.

Седьмое. Запах.

Амбре у енота резкое и неприятное. Почти такое же, как у хорьков. Этим "ароматом" будет пахнуть всё в доме. Шампуни для собак не перекрывают природный запах полоскуна, поэтому с ним придётся просто смириться.

Только взвесив все за и против, можно решаться на дикого зверя в доме, подытожили зоологи. Если человек готов мириться с нюансами содержания такого своенравного питомца как енот – ему потребуется много терпения, свободного времени и действительно безграничной любви к неугомонному зверьку. Но самое главное – даже если вдруг вы не справляетесь, – не выбрасывайте животное на улицу, там оно точно не выживет. Лучше отдайте в зоопарк – наш, барнаульский, он хоть и не "резиновый", но всё равно с радостью примет нового подопечного и сможет обеспечить ему достойную жизнь.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

29.03.2021 10:13
Виктор

Когда люди, которым надоели еноты, приносят их в зоопарк, это, по крайней мере, цивилизованно

29.03.2021 11:32
- гость -

да люди вон детей родных бросают.. а тут еноты

29.03.2021 15:14
Мимопроходящий

Енот - это бомба, способная любую квартиру за полчаса превратить в развалины. Но они - животные. А люди - просто безответственные. Завести даже безобидного котёнка - следует всё хорошо взвесить, а тут - енот ураган!

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