Звонят от имени заместителя мэра. Администрация Барнаула предупреждает о мошенниках

В Барнауле активизировались мошенники, которые представляются заместителем главы городской администрации и приглашают горожан на встречу руководителей танцевальных организаций по случаю проведения конкурса.

Как сообщает пресс-центр мэрии, после приглашения мошенники перезванивают и просят перечислить на карту деньги, которые обещают при встрече вернуть наличными. Всего в городе отмечены два подобных случая.

В администрации отмечают внимание, что ни глава города, ни его заместители, ни другие руководители с подобными просьбами к жителям города никогда не обращались и не обращаются. Жителей Барнаула призывают сохранять бдительность и не попадаться на уловки мошенников.