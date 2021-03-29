Врач ковидного госпиталя в Барнауле рассказал, чего ждут медики после окончания пандемии

Врач-кардиолог ковидного госпиталя на базе барнаульской горбольницы № 5 Константин Гатальский рассказал, чего ждут врачи после окончания пандемии. По его словам, во время эпидемии медики ощутили, что "их труд стал нужен и может достойно оплачиваться".

"А когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно, и зарплаты вернутся на уровень 20-30 тысяч рублей?" – предположил врач в интервью "Толку".

Гатальский отметил, что обычно врачам, кроме основной работы, приходится подрабатывать в частных клиниках и брать дополнительные дежурства. Ковидные доплаты сняли такую необходимость, однако после окончания пандемии их не станет. Самое грустное, по его словам, что после эпидемии "всё вернётся на круги своя, если не будет ещё хуже".

"По разговорам, среди врачей у многих есть желание что-то изменить в будущем, как вариант – сменить регион. Но в любом случае надо двигаться дальше", – говорит кардиолог.

Напомним, что ровно год назад, 29 марта 2020 года, оперативный штаб Алтайского края сообщил о первом подтверждённом случае COVID-19 в регионе. Первая пациентка прибыла из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.

С тех пор общее число инфицированных в крае достигло 46 835 человек. Переболели за год 41 875 пациентов, 2663 скончались.