В России спрогнозировали рост цен на услуги такси

Тарифы на поездки в такси в 2021 году могут увеличиться на 5-10% на фоне роста стоимости топлива. Такой прогноз дали в Общественном совете по развитию такси.

Как пишут "Известия", таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. В связи с этим высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.

Напомним, что в середине марта Счётная палата России в своём отчёте по итогам 2020 года предупредила о риске нового топливного кризиса. По мнению аналитиков, текущая ситуация создаёт предпосылки для увеличения стоимости топлива в рознице, что вызовет социальную напряжённость.

По данным Алтайскрайстата, с начала 2021 года топливо в регионе успело подорожать на 1,9%, из которых на 1,4% – за февраль.