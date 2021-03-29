В России спрогнозировали рост цен на услуги такси

Тарифы на поездки в такси в 2021 году могут увеличиться на 5-10% на фоне роста стоимости топлива. Такой прогноз дали в Общественном совете по развитию такси.
Как пишут "Известия", таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. В связи с этим высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов.
Напомним, что в середине марта Счётная палата России в своём отчёте по итогам 2020 года предупредила о риске нового топливного кризиса. По мнению аналитиков, текущая ситуация создаёт предпосылки для увеличения стоимости топлива в рознице, что вызовет социальную напряжённость.
По данным Алтайскрайстата, с начала 2021 года топливо в регионе успело подорожать на 1,9%, из которых на 1,4% – за февраль.
Комментарии
Виноват капитан контейнеровоза ?
10:55 гость Виноват капитан контейнеровоза ?
Как указали эксперты, виноваты: бейрутский сварщик, уханьский продавец летучих мышей, полицейский из США, наступивший на горло негру и, конечно, капитан контейнеровоза
Вообще поровну.
Да цены и так непонятно чем определяются, но точно не стоимостью бензина. Больше похоже на желание просто срубить бабла, да побольше.
Китаец с летучей мышью: - Я за несколько дней могу поломать мировую экономику.
Капитан контейнеровоза - Подержи моё пиво.
Похоже статисты запятую ошибочно поставили!