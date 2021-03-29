В Новоалтайске выберут объект для благоустройства в 2022 году

Новоалтайск вынесет на онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году два сквера. Первый из них расположен в 10-м микрорайоне города на улице Космонавтов, второй – на улице Григорьева, сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Новоалтайск ежегодно участвует в программе по благоустройству и показывает высокий уровень организации этой работы, начиная от выбора территории для обновления и заканчивая конечным результатом, который радует местных жителей", – рассказала начальник отдела региональных программ Минстроя Ольга Глушкова.
За три года в Новоалтайске благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда" полностью отреставрировали бульвар имени Землянова, парк "Пионерский", скверы "Октябрьский" и "40 лет Победы".
Ранее сообщалось, что 100 млн рублей, которые в этом году выделят на благоустройство "Изумрудного" в Барнауле, пойдут на реализацию трёх направлений. Первое – расширение сети велодорожек, второе касается архитектурных форм, а третье направление – восстановление пруда.
Комментарии
Уважаемый губернатор! Помогите навести порядок с дорогами в Новоалтайском городском округе, район Чесноковка. Никах уже сил нет. Советский асфальт ни разу не ромонтировался по нормам. Дорожники засыбают ямы землей со шлаком перед очередными выборми и весь ремонт до первого дождя. Сейчас у нас не дороги а водные просторы со скрытыми под водой ямами. Это настоящее издевательство.
даже центральная улица города Октябрьская, как после ракетного обстрела... Про остальные дороги - вообще молчу. Зато местные власти хвастались, что 12 дорог в прошлом году сделали. Где, спросите? Мало нагруженные улочки, где поток машин - единицы в час...