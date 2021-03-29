Депутат Алтайского Заксобрания Юрий Кайро принял решение уйти с должности досрочно

Депутат Алтайского Заксобрания (АКЗС) Юрий Кайро, являющийся членом фракции "Единая Россия", досрочно сложит свои полномочия. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на источники. Сам Кайро пока не подтвердил эту информацию.

По сведениям издания, парламентарий уже написал заявление о сложении депутатских полномочий. Вопрос о сдаче мандата могут рассмотреть на следующей сессии АКЗС в апреле. Сейчас депутат является представителем одномандатного округа № 33, относящегося к Рубцовску. Решение о досрочной сдаче мандата Кайро мог принять в связи с вероятным увольнением с поста директора рубцовского филиала АО "Алтайвагон", отмечает "Банкфакс".

Согласно данным агентства, интерес к выдвижению по одномандатному округу № 33 могут проявить депутаты Рубцовского горсовета Ирина Кох и Валерий Никеев. Избрание нового представителя от Рубцовска состоится в сентябре в ходе единого дня голосования.

Юрий Кайро окончил Сибирский металлургический институт в 1980 году. С 1984 по 2003 год работал на новосибирском заводе "Тяжстанкогидропресс". С ноября 2003 года, по приглашению акционеров, устроился в Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон", с августа 2007 года по настоящее время занимает должность директора предприятия. Позже Кайро был избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 33 в качестве члена комитета по здравоохранению и науке.