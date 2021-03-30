На Алтае две женщины предложили пенсионеру очистить двор от снега, но обчистили его самого

В Рубцовске две незнакомые женщины пришли к 92-летнему пенсионеру домой и украли у него крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился на улице Крылова. Незнакомки предложили мужчине очистить от снега двор усадьбы и убрать в доме за небольшое вознаграждение.

"Пройдя в дом, одна из незнакомок стала заправлять кровать, а другая попросила стакан воды. После того как они ушли, пенсионер и обнаружил пропажу 23 тысяч рублей, хранившихся в шкафу", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершённая группой лиц". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.