Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс"

ПГРК "Ярс" полностью заменит комплексы "Тополь-М" в барнаульском ракетном соединении до конца 2021 года. Об этом рассказал ТАСС командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Все дивизии в Сибири, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение", – подчеркнул Каракаев.

"Ярс" призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

ПГРК "Ярс" – современный российский пусковой комплекс, оснащённый твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.

Напомним, первый полк ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом вооружили мобильным комплексом "Ярс" в конце 2020 года. В общей сложности в РВСН находится свыше 200 таких установок.