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Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс"

, ИА "Амител"
Переоснащение планируют завершить до конца 2021 года
Фото: dfnc.ru

Фото: dfnc.ru

ПГРК "Ярс" полностью заменит комплексы "Тополь-М" в барнаульском ракетном соединении до конца 2021 года. Об этом рассказал ТАСС командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Все дивизии в Сибири, оснащённые подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение", – подчеркнул Каракаев.

"Ярс" призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь".

ПГРК "Ярс" – современный российский пусковой комплекс, оснащённый твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.

Напомним, первый полк ракетных войск стратегического назначения под Барнаулом вооружили мобильным комплексом "Ярс" в конце 2020 года. В общей сложности в РВСН находится свыше 200 таких установок.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.03.2021 16:24
- гость -

Не 5000 км.

30.03.2021 16:31
- гость -

Самое главное- белыми простынями запастись на случай превентивного удара.

30.03.2021 16:31
- гость -

Наши ракеты- самые лучшие в мире!

30.03.2021 16:57
- гость -

30.03.2021 16:31
- гость -
Самое главное- белыми простынями запастись на случай превентивного удара.

Что же так, советую могилкой запастись. "Кац предлагает сдаться"?)))

30.03.2021 17:26
- гость -

а пенсии когда повысят?

30.03.2021 17:58
- гость -

30.03.2021 17:26
- гость -
а пенсии когда повысят?

Кому нада повысили

31.03.2021 12:45
- гость -

Гостю 30.03.2021 16:57- не успешь запрыгнуть-испаришься.

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