Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Владимир Путин считает, что эпидемическая обстановка в России сейчас намного лучше, чем в других государствах, что позволяет путешествовать по родной стране даже с учётом ограничений.

"Но и с учётом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава Богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что…" – цитирует главу государства РИА Новости.

Напомним, что 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. После процедуры его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает второй укол "недельки через три".

За последние сутки в России зарегистрировали 8 277 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98,4 тыс. пациентов скончались.