Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Владимир Путин считает, что эпидемическая обстановка в России сейчас намного лучше, чем в других государствах, что позволяет путешествовать по родной стране даже с учётом ограничений.
"Но и с учётом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава Богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что…" – цитирует главу государства РИА Новости.
Напомним, что 23 марта Владимир Путин привился от коронавируса. После процедуры его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает второй укол "недельки через три".
За последние сутки в России зарегистрировали 8 277 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98,4 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
Мы не знаем как в других странах, но если хуже, они обезлюдить должны.
Да у нас все лучше, а средний класс это чуть больше 200 долларов на человека в месяц!!!
Точно, а избыточную смертность в 2020году в 400 тыс человек нам враги подкинули.
считает, что эпидемическая обстановка в России сейчас намного лучше
перед грядущем посланием не могло быть иного, иначе позитива в послании не будет )))
Всё хорошо, прекрасная маркиза...
Обстановка в России, по мнению Путина, во всем лучше, чем в о всех других странах!!!!
Потому, что у нас самый лучший "Гарант"!!!!
Да у нас, вообще, всё лучше. Но самое лучшее - улыбка нашего гаранта, прекрасная, как сама жизнь.
И жизнь в России всё лучшее и лучшее. От месяца к месяцу. А всё потому что гарант такой замечательный.