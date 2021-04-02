Нейрососудистое отделение модернизируют в районной больнице на Алтае

В Славгороде модернизируют первичное нейрососудистое отделение центральной районной больницы. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Специалисты Минздрава скрупулёзно изучили все вопросы модернизации первичного нейрососудистого отделения Славгородской центральной районной больницы: куда перенести это отделение, как расширить отделение анестезиологии-реанимации.

"Нам важно, чтобы жители районов и города знали о планируемых в отрасли изменениях, о проведённой работе, о планах и перспективах развития системы здравоохранения региона. Самое главное, что эти изменения должны быть понятны и видны, поскольку они коснутся каждого жителя Алтайского края", – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Все работы планируют завершить в 2021 году.

Ранее в Славгороде опровергли появившуюся информацию о закрытии единственного в городе роддома. В ЦРБ заявили, что, наоборот, планируют развивать акушерско-гинекологическую и неонатологическую службы.