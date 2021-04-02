В России нашли способ списать долги по кредитам

Кредитная амнистия в России имеет место, если власти изменят экономическую систему. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Валерий Гартунг.

"Если Россия начнёт поддерживать отечественного производителя и помогать бедным, тогда в списании долгов будет смысл", – отметил парламентарий.

По словам депутата, если не менять экономическую систему России и не стимулировать рост доходов, то закредитованность россиян останется на прежнем уровне, пишет ura.ru.

При этом Гартунг пояснил, что решение о принятии кредитной амнистии для населения должно быть комплексным.

Ранее члены Совета Федерации прокомментировали идею о кредитной амнистии для россиян. Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов отметил, что правительство ищет дополнительные меры для поддержки жителей страны.