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И красивые, и умные. Выбери самую очаровательную сотрудницу офиса в Барнауле

, ИА "Амител"
15 красоток претендуют на поездку в Москву за короной королевы красоты и 2 миллиона рублей
Фото: 'Мисс Офис' 2019 года

Фото: "Мисс Офис" 2019 года

15 обворожительных, роскошных и талантливых девушек из Барнаула участвуют в кастинге конкурса "Мисс Офис – 2021". Среди претенденток на корону – сотрудницы крупных бизнес-компаний, банков, а также технологи и менеджеры по рекламе. Собственным примером девушки хотят показать, что можно быть и умной, и красивой, и что совмещать карьеру и семью – это реально.

По итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – отберут 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал конкурса "Мисс Офис – 2021", который в этом году проходит уже 12-й раз. Только 30 финалисток пригласят в Москву на заключительное шоу, где жюри выберет одну, и только одну, победительницу. Она получит 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании "Комус".

Претендентками на главный приз из Барнаула можно полюбоваться на amic.ru. Голосуйте за понравившуюся девушку (а выбирать есть из кого!). Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит от организаторов особенный приз. Какой именно – секрет. Итоги голосования мы обязательно опубликуем – на сайте amic.ru и в социальных сетях конкурса.

Друзья, давайте вместе выберем самую красивую офисную сотрудницу в Барнауле! Голосуем! 

Голосование доступно только для подписчиков amic.ru в группе "ВКонтакте".


Комментарии

7.04.2021 08:43
- гость -

Я когда хожу по всем этим офисам и разглядываю зелёный офисный планктон, перебирающий ворох никому ненужных и никем не читаемых бумаг, всегда думаю, почему там только молодёжь и куда деваются те, кому за 35 - 40?

7.04.2021 08:49
- гость -

а где всех посмотреть?

7.04.2021 09:07
- гость -

Мы должны выбрать шмару, которую будут жахать спонсоры? Вы серьёзно?

7.04.2021 09:20
гость

Скоро война. Пусть все санитарками на фронт идут. Победит та, которая выживет.

7.04.2021 09:30
- гость -

какие-то страшные! лучше-то есть? где смотреть?

7.04.2021 10:06
Виктор

7.04.2021 08:43
- гость -

Наверное, их всех назначают на руководящие посты или они открывают своё дело. Кстати, возрастных официантов тоже не видно. Наверное, директорами ресторанов становятся

7.04.2021 11:40
тю!

И красивые, и умные

А как по фотке определить, какие умные?

7.04.2021 12:44
- гость -


7.04.2021 08:43
- гость -

зеленый банк от многих сотрудников такого возраста и старше постарался избавиться, т.к они устраивались давно и в их трудовых договорах были прописаны слишком хорошие плюшки, а работодатель их платить не хотел. Их сократили и набрали новых, с челками, за 10 тыс

7.04.2021 14:00
- гость -

Очень интересно, фотки ваще не обязательно показывать? У кого самые красивые буквы в имени что ли? Открыл их голосовалку, там даже фоток нет.

7.04.2021 14:37
- гость -

8:43 Можно предположить, что офисный планктон молодо выглядит вплоть до пенсии

7.04.2021 15:00
- гость -

Все очень просто - работа тупая, ЗП низкая, адская текучка. Да и вообще расскажите мне зачем нужны отделения? Все далается в мобильном приложении и карточки тоже скоро будут все виртуальные с nfc оплатой по телефону. Разве что ипотеку получать, но и это тоже все можно проверить по истории в банке.

7.04.2021 15:23
- гость -

Все очень просто тчк

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