И красивые, и умные. Выбери самую очаровательную сотрудницу офиса в Барнауле

15 обворожительных, роскошных и талантливых девушек из Барнаула участвуют в кастинге конкурса "Мисс Офис – 2021". Среди претенденток на корону – сотрудницы крупных бизнес-компаний, банков, а также технологи и менеджеры по рекламе. Собственным примером девушки хотят показать, что можно быть и умной, и красивой, и что совмещать карьеру и семью – это реально.

По итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – отберут 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал конкурса "Мисс Офис – 2021", который в этом году проходит уже 12-й раз. Только 30 финалисток пригласят в Москву на заключительное шоу, где жюри выберет одну, и только одну, победительницу. Она получит 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании "Комус".

Претендентками на главный приз из Барнаула можно полюбоваться на amic.ru. Голосуйте за понравившуюся девушку (а выбирать есть из кого!). Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит от организаторов особенный приз. Какой именно – секрет. Итоги голосования мы обязательно опубликуем – на сайте amic.ru и в социальных сетях конкурса.

Друзья, давайте вместе выберем самую красивую офисную сотрудницу в Барнауле! Голосуем!

Голосование доступно только для подписчиков amic.ru в группе "ВКонтакте".