И красивые, и умные. Выбери самую очаровательную сотрудницу офиса в Барнауле

15 обворожительных, роскошных и талантливых девушек из Барнаула участвуют в кастинге конкурса "Мисс Офис – 2021". Среди претенденток на корону – сотрудницы крупных бизнес-компаний, банков, а также технологи и менеджеры по рекламе. Собственным примером девушки хотят показать, что можно быть и умной, и красивой, и что совмещать карьеру и семью – это реально.
По итогам 50 кастингов – очных и дистанционных – отберут 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал конкурса "Мисс Офис – 2021", который в этом году проходит уже 12-й раз. Только 30 финалисток пригласят в Москву на заключительное шоу, где жюри выберет одну, и только одну, победительницу. Она получит 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора и учредителя конкурса – компании "Комус".
Претендентками на главный приз из Барнаула можно полюбоваться на amic.ru. Голосуйте за понравившуюся девушку (а выбирать есть из кого!). Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит от организаторов особенный приз. Какой именно – секрет. Итоги голосования мы обязательно опубликуем – на сайте amic.ru и в социальных сетях конкурса.
Друзья, давайте вместе выберем самую красивую офисную сотрудницу в Барнауле! Голосуем!
Голосование доступно только для подписчиков amic.ru в группе "ВКонтакте".
Комментарии
Я когда хожу по всем этим офисам и разглядываю зелёный офисный планктон, перебирающий ворох никому ненужных и никем не читаемых бумаг, всегда думаю, почему там только молодёжь и куда деваются те, кому за 35 - 40?
а где всех посмотреть?
Мы должны выбрать шмару, которую будут жахать спонсоры? Вы серьёзно?
Скоро война. Пусть все санитарками на фронт идут. Победит та, которая выживет.
какие-то страшные! лучше-то есть? где смотреть?
7.04.2021 08:43
- гость -
Наверное, их всех назначают на руководящие посты или они открывают своё дело. Кстати, возрастных официантов тоже не видно. Наверное, директорами ресторанов становятся
И красивые, и умные
А как по фотке определить, какие умные?
7.04.2021 08:43
- гость -
зеленый банк от многих сотрудников такого возраста и старше постарался избавиться, т.к они устраивались давно и в их трудовых договорах были прописаны слишком хорошие плюшки, а работодатель их платить не хотел. Их сократили и набрали новых, с челками, за 10 тыс
Очень интересно, фотки ваще не обязательно показывать? У кого самые красивые буквы в имени что ли? Открыл их голосовалку, там даже фоток нет.
8:43 Можно предположить, что офисный планктон молодо выглядит вплоть до пенсии
Все очень просто - работа тупая, ЗП низкая, адская текучка. Да и вообще расскажите мне зачем нужны отделения? Все далается в мобильном приложении и карточки тоже скоро будут все виртуальные с nfc оплатой по телефону. Разве что ипотеку получать, но и это тоже все можно проверить по истории в банке.
Все очень просто тчк