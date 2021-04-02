В России предложили наказывать за героизацию преступников в СМИ и фильмах

Уполномоченная по правам ребёнка, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за героизацию преступлений. Копия её обращения к руководителю комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну имеется в распоряжении RT.

Уполномоченная предложила наказывать преступников за использование информации о своих деяниях, а также СМИ, издательства, кинокомпании и других создателей контента за популяризацию и героизацию преступлений.

"Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых", – пишет Волынец, отмечая, что чаще всего под такое влияние попадают дети.

Напомним, что 22 марта ведущая Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале видеоинтервью со скопинским маньяком, который четыре года держал в плену двух девочек-подростков и издевался над ними.

Общественники и коллеги-журналисты обвинили Собчак в беспринципности и отсутствии этических норм. Политики начали предлагать на законодательном уровне запретить осуждённым давать интервью.