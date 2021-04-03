Начальник гидрометеорологического обеспечения алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала, какой будет погода на территории края в апреле. Начало месяца может быть неустойчивым, но к концу значительно потеплеет.

До 5 апреля температура будет постепенно подниматься, с 6 до 8 апреля синоптики ожидают мокрый снег и дождь, а в ночь с 8 на 9 апреля похолодает.

Во второй и третьей декадах месяца ночные температуры воздуха будут колебаться от +2 до +7°С или от -4 до +1 градуса. Дневные температуры составят от +12...+17°С до +22 градусов в отдельных районах.

Среднемесячная температура будет держаться около нормы, пишет "Алтайская правда".

В субботу, 3 апреля, температура воздуха составит +2...+7 градусов, местами по югу – до +12 градусов. Без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле воздух днём прогреется до +4...+6 градусов. Без осадков.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.