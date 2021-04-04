Экономист назвал способ защититься от обвалов валюты

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Человеку стоит сформировать вокруг себя информационное поле, которое поможет понимать причины колебания курсов.

В ходе беседы с агентством "Прайм" он отметил, что инвесторам не стоит формировать исключительно бивалютные портфели.

"Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль – доллар – швейцарский франк или рубль – евро – китайский юань", – отметил эксперт.

Ферапонтов посоветовал формировать полноценный портфель, причём делать это можно и из дома, пользуясь безналичными операциями в банках. Среди одной из наиболее стабильных валют он назвал швейцарский франк, у которого отсутствует высокая волатильность цены.

При этом собирать накопления нельзя из сбережений на "чёрный день" или скорые покупки – при срочном выводе средств можно попасть на "нисходящую динамику" и понести убытки при обмене.