Экономист назвал способ защититься от обвалов валюты

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов назвал способ защититься от обвалов валют. Человеку стоит сформировать вокруг себя информационное поле, которое поможет понимать причины колебания курсов.
В ходе беседы с агентством "Прайм" он отметил, что инвесторам не стоит формировать исключительно бивалютные портфели.
"Стоит рассмотреть возможность вложения, например, в тройки: рубль – доллар – швейцарский франк или рубль – евро – китайский юань", – отметил эксперт.
Ферапонтов посоветовал формировать полноценный портфель, причём делать это можно и из дома, пользуясь безналичными операциями в банках. Среди одной из наиболее стабильных валют он назвал швейцарский франк, у которого отсутствует высокая волатильность цены.
При этом собирать накопления нельзя из сбережений на "чёрный день" или скорые покупки – при срочном выводе средств можно попасть на "нисходящую динамику" и понести убытки при обмене.
Комментарии
ага, для большинства населения, живущего от зарплаты до зарплаты или в кредит, особенно актуально как откладывать и инвестировать
"Человеку стоит сформировать вокруг себя информационное поле, которое поможет понимать причины колебания курсов"
Так причина одна, нынешняя власть играет со стоимостью рубля с целью обесценивания труда. Этим она будет регулярно заниматься. Удивляет то, что некоторые наивно думают, что изменение курса валют к рублю - это. происки наших внешних "коллег".
Просто надо знать, что деньги надо хранить в иностранной валюте и это все рекомендации на все времена пока существует эта власть...