Алтайские археологи рассказали об уникальной находке в средневековом поселении

Археологи Горно-Алтайского госуниверситета опубликовали первые результаты разведочных работ на аварийном поселении на окраине села Купчегень. Там в местах размыва в глубокой ложбине учёные, по наводке местных жителей, обнаружили ряд интересных находок эпохи средневековья, одна из которых и вовсе оказалась уникальной для региона, сообщает пресс-служба республиканского вуза.

"В ходе работ на поселении найдены следы хозяйственных ям, железная руда, шлак, заготовки предметов и железные изделия – следы всех этапов производства железных изделий на этом месте. Также обнаружено много фрагментов керамических сосудов, пряслиц (диск от веретена), сделанных из стенок сосудов, более тысячи фрагментов костей животных (кухонные отходы), стеклянная бусина", – говорится в сообщении.

Также археологи нашли фрагмент заготовки костяной колчанной петли, с помощью которой в конце эпохи раннего средневековья подвешивали колчаны со стрелами к поясу. Примечательно, что эта находка – единственная для Республики Алтай. В основном такие петли находят далеко на западе, и значительно реже – в Южной Сибири. Датируют находки в пределах IX-XIII веков нашей эры.

Ранее в Чагырской пещере на юге Алтая археологи нашли два зуба неандертальцев, а также костяные ретушеры для заточки каменных ножей. Находки считаются редкими и ценными, они важны для восстановления популяционной истории региона.