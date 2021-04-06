25 домов остались без газа из-за отключения разрушающегося здания в Барнауле

25 домов остались без газа из-за аварийного отключения газоснабжения дома на улице 1-й Западной, 51, в Барнауле. На месте работает ремонтная бригада Газпрома.

Как сообщает пресс-центр мэрии, ресурс отсутствует в следующих домах:

улица 1-я Западная, 42, 48, 47а, 49, 51;

улица Петра Сухова, 4, 8 , 10, 12, 14, 16

улица Эмилии Алексеевой, 11, 13;

улица 80-й Гвардейской Дивизии, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 63, 63а.

Сейчас специалисты проводят обследование трассы, по результатам которого будет принято решение о времени возобновления газоснабжения в домах. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы.

Восемь человек находятся в пунктах временного размещения. Остальные – у родственников.