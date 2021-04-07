У Навального выявили две грыжи и предложили лечить их "диклофенаком"

Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", недоволен лечением, которое назначил ему тюремный врач после обнаружения двух грыж. Об этом телеканалу "Дождь" рассказала адвокат осуждённого оппозиционера Ольга Михайлова.

"Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, ещё и руки теперь задействованы, – рассказала Михайлова. – Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера – 38, сегодня где-то 37-37,2, но она колеблется. При этом он кашляет. Конечно, истощён, потому что продолжает голодовку, пьёт только воду".

По её словам, после постановки диагноза фельдшер в колонии предложил пациенту принимать диклофенак и никотиновую кислоту, но Навальный отказался.

"Наш невролог дал нам заключение, что то лечение, которое ему выписали в колонии, неэффективно, и может привести к ухудшению состояния", – рассказала журналистам Михайлова.

Ранее Навальный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Он заявил, что испытывает сильные боли в спине и что у него "отнимается нога". 31 марта блогер объявил голодовку и потребовал привести к нему приглашённого врача.

Напомним, в середине января Алексея Навального задержали по прибытии из Германии, где он проходил лечение. На следующий день в отделе полиции состоялся суд, в результате которого оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина".

2 февраля суд удовлетворил просьбу ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Вскоре суд признал замену законной и вычел дни, которые Навальный провёл под домашним арестом. Таким образом, в колонии он будет отбывать наказание в течение двух лет шести месяцев и двух недель.