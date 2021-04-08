Изъятые у "чёрного копателя" артефакты передали в Алтайский краеведческий музей

Изъятые у "чёрного копателя" артефакты из Заринского района передали в Алтайский краеведческий музей. Мужчина нашёл железные удила, тесло и наконечники стрел с помощью металлоискателя.
Как сообщает пресс-служба Алтайохранкультуры, уникальные археологические находки, датируемые второй половиной IX – первой половиной X века нашей эры, связаны со сросткинской археологической культурой, памятники которой распространены в степных и лесостепных районах Алтая.
Артефакты житель Заринского района нашёл в мае 2020 года, но позже его задержали сотрудники ФСБ. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 243.2 "Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания" – копателю грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.
Также в фонд краеведческого музея передали Георгиевский крест времён Первой мировой войны. Награду правоохранители изъяли у жителя Рубцовска, который приобрёл найденный на местах боевых событий крест через интернет.
Комментарии
Если курган раскопал - то поделом. А если просто в поле нашел, то они так и так бы там в конце-концов сгнили. Надо уже принять нормальное законодательство в этой области как в других странах. Копай сколько влезет, за исключением археологических памятников, могил и частной собственности. Если что-то дико ценное и исторически значимое - то государство обязано выкупить по РЫНОЧНОЙ цене, а не за копейки.