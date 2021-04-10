Эксперты назвали продукты, которые подорожают сильнее всего

Эксперты назвали продукты, которые будут дорожать быстрее всего. Лидерами по росту цен в ближайшие два года могут стать соя, масличные культуры и зерно – именно в этом сегменте возможен наибольший рост мировых цен.

Как считают эксперты Национального рейтингового агентства, соевые бобы в ближайшие 24 месяца могут подорожать на 20-30%, масличные культуры — на 8%, а зерно — на 7%.

Как пишет ТАСС, рост цен окажет влияние как использование продовольственных товаров в качестве биотоплива, так и изменение в структуре производства и потребление вследствие стремления к здоровому образу жизни в целом.