Барнаулец хотел продать планшет за 4 тыс. рублей, но потерял в три раза больше

39-летний житель Барнаула обратился в полицию и сообщил о том, что стал жертвой мошенников. О подробностях случившегося рассказали в региональном ГУ МВД.

Мужчина выставил на продажу графический планшет, за который он хотел получить 4 тыс. рублей. Вскоре откликнулась незнакомая девушка, которая написала, что находится в посёлке и приехать за товаром не может. Она предложила оформить курьерскую доставку, но для подтверждения продавец должен был указать номер банковской карты.

"Перейдя по ссылке, мужчина проделал все операции, однако девушка заявила, что подтверждение не прошло и необходимо заново заполнить данные. В результате всех действий у заявителя списалась с карты вся имеющаяся сумма – 12 000 рублей", – рассказали в полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 53-летний житель Барнаула пытался продать машину, но попал на мошенников. Мужчина потерял 90 тысяч рублей.