В Алтайском крае назвали имя "Воспитателя года"

В Барнауле состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса "Воспитатель года – 2021". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Победителем стала воспитатель гимназии № 1 Бийска Наталья Шевченко. Вместе с лентой победителя она получила диплом и премию губернатора в размере 200 тысяч рублей. Шевченко представит Алтайский край на всероссийском конкурсе.

"Неспроста победитель конкурса удостоен высокой чести представлять регион на федеральном уровне. Мы все понимаем значение воспитателя, учителя, наставника – специалистов, связанных с образованием и воспитанием детей. Финалисты представляют разные территории, им приходится трудиться в разных условиях, но каждый из них принял решение показать себя, свои возможности, подтвердить свои таланты и показывает пример другим", – сказал на церемонии награждения зампред регионального правительства Игорь Степаненко.

Ранее в Барнауле наградили победителя конкурса "Учитель года". Главный приз взяла преподаватель математики барнаульского лицея № 3 Софья Киндякова.