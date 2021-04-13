25-этажные высотки возведут напротив "Магис Спорта" в Барнауле

Администрация Барнаула выставила на торги два участка в Индустриальном районе, которые предназначены для строительства высотных домов. В 2010-х годах земли планировали отдать под парк и "Национальную деревню", однако затем из-за нехватки площадок под жилую застройку чиновники решили передать их девелоперам.

ЖК вместо парка

Расположены участки на ул. Взлётной, напротив фитнес-клуба "Магис Спорт". Площадь первой территории (Взлётная, 2г) – один гектар, и сейчас на ней незаконно размещены металлические гаражи (администрация не давала владельцам разрешение на их возведение).

В аукционной документации сказано, что будущий арендатор имеет право снести эти объекты, если собственники добровольно не перевезут гаражи. Начальная цена земли составляет 15,44 млн рублей.

Площадь второго участка (Взлётная, 2д) – 1,53 гектара. Он свободен от построек, и за него мэрия планирует получить 22 млн рублей. По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих площадках можно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных.

Отдать эти земли под жилищное строительство в сентябре 2020 года распорядился глава города Вячеслав Франк. Барнаульские эксперты считают, что "территории потенциально интересны" девелоперам, ведь в городе давно наблюдается дефицит участков под жилую застройку.

Поэтому за земли, которые власти города изредка выставляют на аукционы, всегда разворачивается ожесточённая борьба. Компании готовы тратить сотни миллионов рублей на небольшие площадки, лишь бы обеспечить себя работой на несколько лет. Так, участок площадью 8 га между "Ашаном" и "Лентой" продали за 131 млн рублей, а квартал 2036 (12 га) – за 547 млн рублей.

"Проблема с землёй в Барнауле стоит остро. Это ведь ненормально, когда небольшие участки стоят больше 100 млн рублей. Эти суммы потом накладываются на стоимость строительства. И если бы территорий было больше, до такого уровня цены бы не поднимались. Да и при тех мощностях, которые сегодня есть у застройщиков-лидеров, участков в городе мало", – говорит исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Также эксперт уверен, что в 2021 году мэрия выделит под застройку ещё несколько площадок в Индустриальном районе Барнаула. Но вот где точно они располагаются и сколько их – строитель не знает.

"Таких участков, как на улице Взлётной, в городе готовят намного больше. Их теоретически можно использовать для строительства. Эти участки находятся в основном на окраине Барнаула. Там ещё есть куда развиваться. Из-за некорректного составления генерального плана Барнаула они оказались вне видимости, вне поля зрения застройщиков. Но каких-то весомых оснований, чтобы не застраивать эти территории, нет", – отмечает Вячеслав Ширшов.

Высотка вместо парка

В квартале, где сейчас намерены возводить высотные дома (ул. Взлётная, ул. Малахова, Павловский тракт), в конце 80-х хотели разбить парк 50-летия СССР. Однако перестройка "похоронила" эти планы.

В 2014 году власти Барнаула предлагали отдать микрорайон под строительство "Национальной деревни" (музейно-паркового комплекса, в котором можно было бы ознакомиться с историей и культурой национальных диаспор, представленных в крае). Также планировалось обустроить зону отдыха и развлечений. Проект "Национальной деревни" даже прошёл госэкспертизу, однако инвесторов, готовых его реализовать, не нашлось.

Затем квартал начали застраивать. В 2013 году возвели здание МЧС, в 2016 году – экоярмарку "ВДНХ". Однако всё это время в генплане микрорайон был зарезервирован под строительство рекреационных объектов. Но в 2019 году, когда в Барнауле приняли новый генплан, квартал отдали под строительство жилья. Это и позволило мэрии выставить участки на торги.