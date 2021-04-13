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25-этажные высотки возведут напротив "Магис Спорта" в Барнауле

, ИА "Амител"
Участки, на которых планируется строительство, выставлены на аукцион
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула выставила на торги два участка в Индустриальном районе, которые предназначены для строительства высотных домов. В 2010-х годах земли планировали отдать под парк и "Национальную деревню", однако затем из-за нехватки площадок под жилую застройку чиновники решили передать их девелоперам.

ЖК вместо парка

Расположены участки на ул. Взлётной, напротив фитнес-клуба "Магис Спорт". Площадь первой территории (Взлётная, 2г) – один гектар, и сейчас на ней незаконно размещены металлические гаражи (администрация не давала владельцам разрешение на их возведение). 

В аукционной документации сказано, что будущий арендатор имеет право снести эти объекты, если собственники добровольно не перевезут гаражи. Начальная цена земли составляет 15,44 млн рублей. 

Площадь второго участка (Взлётная, 2д) – 1,53 гектара. Он свободен от построек, и за него мэрия планирует получить 22 млн рублей. По оценкам барнаульских девелоперов, на обеих площадках можно возвести 20-30 тысяч квадратных метров жилья. Это примерно три-четыре 18-этажных дома или два 25-этажных. 

Отдать эти земли под жилищное строительство в сентябре 2020 года распорядился глава города Вячеслав Франк. Барнаульские эксперты считают, что "территории потенциально интересны" девелоперам, ведь в городе давно наблюдается дефицит участков под жилую застройку.

Поэтому за земли, которые власти города изредка выставляют на аукционы, всегда разворачивается ожесточённая борьба. Компании готовы тратить сотни миллионов рублей на небольшие площадки, лишь бы обеспечить себя работой на несколько лет. Так, участок площадью 8 га между "Ашаном" и "Лентой" продали за 131 млн рублей, а квартал 2036 (12 га) – за 547 млн рублей.

"Проблема с землёй в Барнауле стоит остро. Это ведь ненормально, когда небольшие участки стоят больше 100 млн рублей. Эти суммы потом накладываются на стоимость строительства. И если бы территорий было больше, до такого уровня цены бы не поднимались. Да и при тех мощностях, которые сегодня есть у застройщиков-лидеров, участков в городе мало", – говорит исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

Также эксперт уверен, что в 2021 году мэрия выделит под застройку ещё несколько площадок в Индустриальном районе Барнаула. Но вот где точно они располагаются и сколько их – строитель не знает. 

"Таких участков, как на улице Взлётной, в городе готовят намного больше. Их теоретически можно использовать для строительства. Эти участки находятся в основном на окраине Барнаула. Там ещё есть куда развиваться. Из-за некорректного составления генерального плана Барнаула они оказались вне видимости, вне поля зрения застройщиков. Но каких-то весомых оснований, чтобы не застраивать эти территории, нет", – отмечает Вячеслав Ширшов.

Высотка вместо парка 

В квартале, где сейчас намерены возводить высотные дома (ул. Взлётная, ул. Малахова, Павловский тракт), в конце 80-х хотели разбить парк 50-летия СССР. Однако перестройка "похоронила" эти планы.

В 2014 году власти Барнаула предлагали отдать микрорайон под строительство "Национальной деревни" (музейно-паркового комплекса, в котором можно было бы ознакомиться с историей и культурой национальных диаспор, представленных в крае). Также планировалось обустроить зону отдыха и развлечений. Проект "Национальной деревни" даже прошёл госэкспертизу, однако инвесторов, готовых его реализовать, не нашлось.

Затем квартал начали застраивать. В 2013 году возвели здание МЧС, в 2016 году – экоярмарку "ВДНХ". Однако всё это время в генплане микрорайон был зарезервирован под строительство рекреационных объектов. Но в 2019 году, когда в Барнауле приняли новый генплан, квартал отдали под строительство жилья. Это и позволило мэрии выставить участки на торги. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.04.2021 07:20
АБОРИГЕН

Не надо на перестройку пенять, сама местная власть похоронила эти планы согласуя возведение очередного человейника.
То что происходит сегодня в городе в части жилой застройки это градостроительная катастрофа, разгребать последствия которой будут весь 21 век.

13.04.2021 07:23
- гость -

Вот не пойму - каждый год фиксируем убыль населения. Для кого строим?

13.04.2021 07:29
- гость -

Все продано. Нет убыли населения. Статистика.

13.04.2021 07:29
- гость -

Барнаульские эксперты считают, что "территории потенциально интересны" девелоперам

этих экспертов на кол и вертеть. взлетная всего лишь двухполоска. жаль тех кто там себе хатку прикупит.

13.04.2021 07:33
- гость -

В деревнях рожают, потом в город едут

13.04.2021 07:34
- гость -

Рядом с оврагом жить само то. Овраг до дома когда-нибудь доползет и постучится.

13.04.2021 07:39
- гость -

Усть-Калманский, Петропавловский, Солонешенский районы теплее, природа красивее, почва плодороднее, земли много. Создавайте рабочие места и стройте там города раз строить хочется.

13.04.2021 07:58
- гость -


13.04.2021 07:34
- гость -
Вы думаете про это думают чиновники и застройщики? Да им плевать на все! ДЕНЬГИ застят глаза!!!

13.04.2021 08:02
барнаулец

Население индустриального района терпилы. У них вообще нет парка (зоопарк не в счёт - он далеко), и они позволяют с собой так обращаться, даже не попытались добиться от властей, чтобы хоть начали быть подвижки к созданию на этой территории парка.

13.04.2021 08:04
- гость -

А дороги не расширяют...

13.04.2021 08:04
- гость -

ты не имеешь право называть себя "барнаульцем" фальшивый и гнилостный человек называющий своих сограждан "терпилами"

13.04.2021 08:13
- гость -

13.04.2021 08:02
барнаулец
Расскажи в каком районе ты живешь и мы тебе накидаем какой ты там "терпила" что позволил воткунуть там "человековейник". По всему городу идет строительный беспредел, живи хоть ты в центре. Какая то острая необходимость вдруг по всему городу возникла строить 25 этажки. Сейчас хрущевки 5 этажные построенные давным давно будут реальным элитным жильем. В котором доживают бабушки и дедушки и даже много свободного места для жоповозок возле таких домов остается. Правление Франка оставит после себя еще то наследие.

13.04.2021 08:18
- гость -

Столько строек,а из рушащихся домов людей переселять не куда!Парадокс.

13.04.2021 08:20
911tm

Скоро будет катастрофа - большой потоп, поэтому строят так много высоток. Часть населения спасётся на верхних этажах тех зданий, которые не рухнут.

13.04.2021 08:22
- гость -

Скоро 25 этажки будут достраивать до 100 этажек. Места нет, а строить охота.

13.04.2021 08:23
Виктор

То есть никакого ландшафтного парка между Взлётной и Павловским трактом не будет? И даже тропы со Взлётной к "Европе" не станет?

13.04.2021 08:34
- гость -

Сейчас городская барохолка на Взлетной 2 к, на частной территории. Своей территории для барохолки нет. Надо эту территорию,Взлётная, 2д, отдать под барахолку.

13.04.2021 08:37
- гость -

Раньше жила в малееьком городе, который имел свое лицо, а сейчас... Валить отсюда надо. Человейники они кругом, а если нет разницы, поеду жить туда, где зарплаты выше.

13.04.2021 08:51
- гость -

Предлагаю всю администрацию и застройщика поселить в эти человейники и не выпускать. Пусть живут себе на здоровье.

13.04.2021 08:52
- гость -

Уважаемы неравнодушные, а давайте устроим протест?! Пару писем в прокуратуру, в Единую Россию, КПРФ, пару митинго перед выборами могут сыграть решающую роль!
Реально наши градостроители - бездари! Это они в очередной раз доказали! Расписались в своей профессиональной беспомощьности(((
(Не призываю к экстремизму и запрещенным бла-бла-бла, не обещаю платить биткоинами

13.04.2021 09:03
- гость -

В овраге то строить самое то. Он там уже к Взлётногй подкрался, засыпай его, не засыпай...

13.04.2021 09:08
- гость -

13.04.2021 07:23
- гость -
У меня на работе 90% - приезжие из районов... Вот они там все и живут, в этих модных домах. Миграция...

13.04.2021 09:13
- гость -

Лучше бы взлетную и лазурную с павликом соединили градостроители

13.04.2021 09:13
- гость -

Не нужны там никакие дома, тем более такой этажностью. По Взлетной уже и так пробки образуются периодически (особенно в часы пик). Ещё этот дом отгрохали в 25ть этажей (рубин или кристалл как его там назвали). Но почему то про парковочные места застройщик не подумал, а их там нет. От слова совсем! Стоянка под 15-20 авто максимум на 25 этажей. Гениально!
Хорошая идея построить там парк или просто хотя бы пустырь облагородить. Деревья высадить хотя бы. Там же в шаговой доступности вообще негде прогуляться. Только среди домов. Почему об этом никто не думает??? Видимо нашу администрацию заботят только цифры продажи земли. Интересно мне вот на какое развитие инфраструктуры в городе тратиться те миллионы за которые продаются земельные участки

13.04.2021 09:14
Гость

Деревня то после школы все в городе, они даже район не выбирают, сразу на выселках берут, это круто

13.04.2021 09:32
Виктор

13.04.2021 09:13
- гость -

Там перепад высот. Там уже выросли деревья. Там озерцо возникло. Я всегда когда иду от Взлётной к Магистральной или к "Европе", думаю "Почистили бы озерцо, подсадили бы ещё деревьев, сделали бы лавочки и дорожки — мог бы без астрономических затрат получиться парк, которого в том районе так не хватает". А теперь читаю новость и понимаю, что никакого парка, скорее всего, там не будет. Очень неприятное ощущение!

13.04.2021 09:46
М

Идеология золотого тельца предполагает приоритет отношений человека и денег, а не развитие отношения человека к другому человеку (человекам). Соответственно государство будет всегда ложиться под бизнес. Торгаши захватили Россию, прав был Задорнов.

13.04.2021 09:51
- гость -

Если бы это место было пригодно для строительства, то там дома бы еще в 70-е построили бы.

13.04.2021 09:54
гость

Эксперимент "мышиный рай". Результат предсказуем и печально , что власти этим не обеспокоены, им лишь бы налоги получить! Налоги можно получить и от строительства дорог и инфраструктуры (краткая история выхода Америки из кризиса начала XXвека). А люди для покупки уже закончились , новых можно только переманить хорошей работой.

13.04.2021 10:30
- гость -

Сейчас 2-этажки аварийные расселить не могут...
А как будут расселять нынешние гипсокартоновые 15-25-этажки через 50 лет?

13.04.2021 10:31
- гость -

Ужасно. Просто добивают и так уже убитый город...

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