Зеленский хочет поговорить в Владимиром Путиным о Донбассе

СМИ сообщают о том, что президент Украины Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным о Донбассе. Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что с украинской стороны никаких запросов не поступало.

"Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении на русском языке призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной". Зеленский выразил надежду на мир и возвращение Киеву неподконтрольных территорий.