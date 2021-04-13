В управлении по туризму по Алтайскому краю рассказали, что делать с путёвками в Турцию или Танзанию, купленными в период до 1 июня 2021 года. Существует три способа решения проблемы:
- замена направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;
- перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;
- иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.
Вместе с тем по закону изменение в договоре допускается только по взаимному соглашению сторон. Турист вправе потребовать возврата денег за вычетом фактически понесённых оператором расходов. При этом доказывать размер этих самых расходов обязано само турагентство.
Напомним, решение о временном ограничении полётов в Турцию и Танзанию федеральный оперштаб принял накануне, 12 апреля. Официальная причина – неблагополучная ситуация по коронавирусу в этих двух странах.
Пока ограничение действует с 15 апреля по 1 июня 2021 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.
Комментарии
Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса оперативно осложнил жизнь своим гражданам, запланировавшим отдых! Вот просто интересно - а этот штаб запретит мероприятия массовые которые будет власть проводить в этот период?!
Запретит??? что вы НИ-ЗА-ЧТО
13.04.2021 11:13
- гость -
Ну конечно - "оперативно усложнил"! А головой граждане думают иногда? В конце марта - апреле в Турции ежедневно по 54-56 тысяч (!) новых случаев ковида. Ну зачем туда сейчас ехать?????
13.04.2021 11:23
- гость -
Ну зачем туда сейчас ехать?????
Есть страшное слово "Хочу"
13.04.2021 11:23
- гость -
Про свою голову подумай! Про лучшую в мире вакцину Спутник не слышал очевидно - привились и поехали!!!
со всех розеток - прививайтесь! НО сидите дома ибо нефиг)))))
замена направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков
В Крым на майские?
чем ехать в крым лучше вообще не никуда не ездить
Крым в мае, ах-ха-ха! С тем же успехом можно ехать искупаться к морю Лаптевых. Сочи, впрочем, туда же
Британцев желающих выехать за границу - штрафуют.
Европейцев митингующих против локдаунов - разгоняют водометами и дубинками.
Вам только два направления запретили. Чем вы недовольны?
в анталии сейчас +13+18
Позавчера автобус с нашими туристами перевернулся потому что в турции снег, кстати погибшие были.
11:13 Вам нужно обязательно еще все массовые мероприятия в Турции запретить, одного въезда не достаточно?
13.04.2021 11:44
- гость -
Крым в мае, ах-ха-ха! С тем же успехом можно ехать искупаться к морю Лаптевых. Сочи, впрочем, туда же
там сейчас в купальниках на горнолыжном спуске рассекают
забей турист на Эрдогана - пустуют пляжи Магадана
Потребителей остановили...
Путевки в Турцию на тот период, когда начнет действовать ограничение рейсов из РФ, купили более полумиллиона россиян.
Их общая стоимость составила 32 миллиарда рублей, — говорят в Ассоциации туроператоров России. Участники рынка назвали решение правительства приостановить полеты в Турцию и Танзанию огромным ударом по отрасли. Турция оставалась самым популярным направлением на пиковый период. Как пишет газета «Коммерсантъ», почти треть путевок купили россияне, которые уже переносили поездку на отдых с прошлого года из-за пандемии коронавируса.
13.04.2021 11:44
- гость -
Крым в мае, ах-ха-ха! С тем же успехом можно ехать искупаться к морю Лаптевых. Сочи, впрочем, туда же
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В Турции моря тоже в мае холодные.
Мы всегда летали семьей именно в мае на майские в отпуск - норм там море.