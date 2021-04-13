В управлении по туризму по Алтайскому краю рассказали, что делать с путёвками в Турцию или Танзанию, купленными в период до 1 июня 2021 года. Существует три способа решения проблемы:

замена направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;

перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;

иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Вместе с тем по закону изменение в договоре допускается только по взаимному соглашению сторон. Турист вправе потребовать возврата денег за вычетом фактически понесённых оператором расходов. При этом доказывать размер этих самых расходов обязано само турагентство.

Напомним, решение о временном ограничении полётов в Турцию и Танзанию федеральный оперштаб принял накануне, 12 апреля. Официальная причина – неблагополучная ситуация по коронавирусу в этих двух странах.

Пока ограничение действует с 15 апреля по 1 июня 2021 года. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.